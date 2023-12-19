شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء.. الجرام عيار 21 يسجل 2880 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 استقرار ملحوظ في التداولات الفورية عقب تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي وفي السياق التالي نرصد تطور أسعار الذهب لجميع الأعيرة الموجودة في سوق الذهب.



أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة:

عيار 24 يسجل 3291 جنيها.

عيار 21 يسجل 2880 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2469 جنيهات.

عيار 14 يسجل 1893 جنيها.

الجنيه الذهب 23040 جنيها.

وكان، سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية قال في تصريحات سابقة أن الطلب على الذهب في مصر ارتفع بشكل ملحوظ على السبائك والجنيهات الذهب وذلك مع تحرك الأسعار بصورة ملحوظة الأيام الماضية إلي مستويات 2880 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.