شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة والين يتراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني وتراجع الين اليوم الثلاثاء بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير دون تغيير ولم يقدم أي تلميحات على إنهاء مبكر لأسعار الفائدة السلبية.

وصعد نيكي 1.41 % لينهي اليوم عند 33219.39. وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسارة مبكرة بنسبة 0.21 % ليغلق مرتفعا 0.73 %.

وتراجع الين وصولا إلى 143.78 للدولار عقب إعلان البنك المركزي، وتم تداوله في أحدث تعاملات بانخفاض نحو 0.5 % إلى 143.50.

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وقال محللون: "يبدو أن موقف بنك اليابان بشأن التقييم الدقيق لموعد وقف أسعار الفائدة السلبية لم يتغير".

وأبقى بنك اليابان هدفه لسعر الفائدة على المدى القصير عند سالب 0.1 % ولعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0 % بما يتماشى مع التوقعات.

لكنه ذكر في بيان أنه "لن يتردد في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر"، مضيفا أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد مرتفعة للغاية.

وواصلت أسهم التكنولوجيا مكاسبها مع قفزة لسهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات اختبار الرقائق 3.67 % وتقدم سهم أدفانتست لتصنيع آلات اختبار الرقائق 4.1 %.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ عزز ضعف الين توقعات الإيرادات من الخارج.

وصعد سهم تويوتا موتور 0.8 % ونيسان 0.95 %.

وكانت البنوك من بين الأسوأ أداء، مع انتهاء التحفيز الذي كبح العائدات والذي سحق أرباح الإقراض والاستثمار. وانخفض المؤشر الفرعي للخدمات المصرفية في بورصة طوكيو 0.43 %.

