سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء الموافق 19-12-2023، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وعرض ميد بنك، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وطرح بنك مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وقدّر بنك أبو ظبي التجاري سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك القاهرة، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.