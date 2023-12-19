سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث زاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1923 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2473 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2885 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3297 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 23080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2024 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع 2.8 دولار بنسبة 0.14% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.