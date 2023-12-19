شكرا لقرائتكم خبر عن الصويان: 5.5 مليار ريال وفورات في إعداد وتنفيذ الميزانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف محافظ هيئة الحكومة الرقمية، م. أحمد الصويان، عن تحقيق وفورات تجاوزت الـ5.5 مليار ريال من خلال عملية إعداد وتنفيذ الميزانية.

وقال الصويان خلال ملتقى الحكومة الرقمية: إن 5 % من إجمالي المشتريات الحكومية الرقمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة تجاوزت 1.4 مليار ريال.

24 % من الجهات الحكومية تتبنى الخدمات السحابية

أشار إلى أن بالإضافة لحاجاتنا للتركيز على الأعمال وليس البنى التحتية، نعتمد على الشركات في القطاع الخاص، لافتا إلى أن 24% من الجهات الحكومية تتبنى الخدمات السحابية ونستهدف 50% في 2025.

ونوه بالعمل على على 4 مؤشرات اساسية تغطي جوانب شاملة، الأول: قياس التحول الرقمي الذي يقيس أداء الجهات الحكومية والعمل المؤسسي، فيما كان خط الأساس 69% واليوم في 2023 تجاوز 85 %.

وأضاف أن المؤشر الآخر: نضج التجربة الرقمية، الذي يركز على تجربة المستفيدين والمنصات الحكومية بمشاركة المستفيد، إذ كان خط الأساس 77% العام الماضي، واليوم تجاوز 80%.