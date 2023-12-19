شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن يسجل 2895جنيها.. تطورات جديدة فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 ارتفاع قبل قليل في التداولات الفورية عقب تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي وفي السياق التالي نرصد تطور أسعار الذهب لجميع الأعيرة الموجودة في سوق الذهب، بعد ارتفاع جميع الأعيرة المتداولة فى السوق بحوالي 15 جنيها قياسا على سعر فتح التداول أمس.

أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: عيار 24 يسجل 3309 جنيها.

عيار 21 يسجل 2895 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2481 جنيهات.

عيار 14 يسجل 1930 جنيها.

الجنيه الذهب 23160 جنيها.

واعلنت شعبة الذهب في وقت سابق أن الطلب على الذهب في مصر ارتفع بشكل ملحوظ على السبائك والجنيهات الذهب مما تسبب في تحرك الأسعار إلي مستويات 2895 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر.

وذكر سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في تصريحات تلفزيون الخليج 365 إلي أن اتجاه المستهلكين نحو الشراء يكون مع ارتفاع الأسعار ، وحاليا الطلب على المشغولات تراجع بشكل طفيف لصالح السبائك الذهب والعملات والجنيهات.