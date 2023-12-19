شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حماية المنافسة" يشهد تخريج طلاب الدورة 12 لنموذج محاكاة الجهاز CAS2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تخريج طلاب الدورة الثانية عشرة لنموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية CAS2023، والتي عقدت خلال الأيام الماضية بمقر الجهاز.

ويعد نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة إحدى الأدوات التي يستخدمها الجهاز لنشر ثقافة المنافسة بين فئة طلاب الجامعات وتنفيذًا لاستراتيجية 2021-2025، ولخلق جيلاً جديدًا من الكوادر البشرية المُدرَّبة في هذا المجال، والتي يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً في إمداد الجهاز بالخبرات الفنية التي لديها وعيًا بالقانون وآلية العمل بالجهاز أو العمل في الشركات والجهات الحكومية بما يسهم في نشر ثقافة المنافسة بشكلٍ عام.

وعلى مدار أيام التدريب، تم تعريف مجموعة من طلاب الحقوق والاقتصاد بمختلف الجامعات المصرية على الجهاز واختصاصاته التي نصَّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلاً عن أشكال الممارسات الاحتكارية؛ من الاتفاقيات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها والرقابة على الاندماجات والاستحواذات وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، ولتعظيم الاستفادة من المادة العلمية تم تقسيمهم لمجموعات عمل لدراسة نماذج مختلفة من المخالفات لتقييمها بشكل عملي، وعرض كل فريق كيفية التعامل معها وفقًا لما نص عليه القانون، وبناءً على ما تم معرفته واكتسابه من خبرات خلال الدورة التدريبية، إلى أن تم اختيار الفريق الفائز بعد التقييم من قبل اللجان المُشكلة من الفرق الفنية بالجهاز.

وتميزت هذه الدورة باتساع تمثيل عدد أكبر من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وزيادة الطلاب المشاركين وذلك تنفيذًا لبروتوكولات التعاون التي وقعها الجهاز مع عدد من الجامعات خلال الفترة الماضية. وبعدما تم تلقي طلبات الالتحاق بالدورة التدريبية ومراعاة معايير الكفاءة في اختيار الطلاب بناءً على تقييم إجاباتهم من جانب المختصين وتقديراتهم الدراسية والأنشطة والتدريبات المختلفة التي حصلوا عليها، بالإضافة إلى إتاحة الفرص وضمان تمثيل مختلف الجامعات المصرية.

ويعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر ثقافة المنافسة داخل المجتمع الأكاديمي؛ من خلال مجموعة من الأدوات من بينها ورش العمل والدورات التدريبية المختلفة أو من خلال بروتوكولات التعاون لإتاحة إصداراته وأبحاثه ومكتبته للطلاب الدارسين للحقوق والاقتصاد بشكل خاص لتأهيلهم واطلاعهم بكل ما هو جديد في مجال سياسات المنافسة.