شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يعتمد "الربط الكهربائى المصرى اليونانى".. أول مشروع ربط من خارج أوروبا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يعد الأضخم فى تاريخ مشروعات الربط الكهربائي نتيجة بعد المسافة بين البلدين ويعتبر حاليا في مرحلة الاستشارات والدراسات، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الأمداد بالطاقة، علاوة على رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربائية عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل.
وتابع المصدر أن من مميزات الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان هو أن أقصى حمل فى الشبكة القومية المصرية يكون خلال أشهر الصيف بينما يبلغ أقصى حمل بأوروبا خلال فصل الشتاء مما يجعل هذا الخط تأمين لإمداد المواطنين بأوروبا بالتغذية الكهربائية.
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