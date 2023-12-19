شكرا لقرائتكم خبر عن 102 مرشح من الرجال والسيدات في انتخابات غرفة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت اللجنة الاشرافية على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة (1445 - 1449هـ)، باب الترشح، اليوم الثلاثاء 19ديسمبر 2023م، وبلغ عدد المتقدمين للترشح من الرجال والسيدات 102 متقدماً.

ومن أبرز الشروط والضوابط المنصوص عليها، أن يكون لدى المترشح خبرة في ممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن 10 سنوات، ولا تقل عن 5 سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، إضافة إلى أن يكون قيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه، ومسدداً اشتراكاته في الغرفة، وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى.

ويجيز النظام أن يترشح للعضوية مالك المؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو أحد الأعضاء، أو مدير الشركة، مع مراعاة أن يكون مدير المؤسسة أو الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المديرين في الشركة، قد مضى على قيده في السجل التجاري مدة لا تقل عن سنة، كما أجاز النظام لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة.