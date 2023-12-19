شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة تعلن أهم شروط محطات الوقود ومراكز الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الطاقة عن شروط مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة، وذلك بألا تقل المسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقود الذي يكون أعلى سطح الأرض بالمحطة وحدود المباني الإدارية والصناعية والتجارية والتخزينية المجاورة للمحطة، عن (30م)، وألا تقل المسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقود الذي يكون أعلى سطح الأرض بالمحطة وحدود المدارس والمستشفيات وقصور الأفراح عن (60م).

وأن تقل كلتا المسافتين إلى النصف عند توفير وسائل لمنع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة عن طريق توفير شبكة مكافحة الحريق، ولا يشترط مسافات فاصلة بين محطة الوقود والمدارس والمستشفيات إذا كان خزان الوقود أسفل سطح الأرض، على أن تكون المسافات بين محطات الوقود ومصادر المياه 150 متر بين خزانات البنزين وخزانات المياه العامة، ومحطات المعالجة والتوزيع العامة، و120 متر بين خزانات الديزل وخزانات المياه العامة، ومحطات المعالجة والتوزيع العامة ، و75 متر بين خزانات البنزين وآبار المياه، و25 متر بين خزانات الديزل وآبار المياه ، والا تقل المسافة بين محطات الوقود وميادين الرماية الخارجية عن (5كم)، ولا تقل المسافة بينها وبين ميادين الرماية الداخلية عن (2كم).

فئات محطات الوقود ومراكز الخدمة

وأوضحت وزارة الطاقة من خلال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، والتي أعلنت عن صدور الاشتراطات المحدثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتطويره بما يتواكب مع التطورات والمعايير العالمية في قطاع الطاقة، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال، بأنه تم تصنف محطات الوقود ومراكز الخدمة إلى أربع فئات وفقاً لموقع المحطة، وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي توفرها، تتمثل في:

محطات الوقود ومراكز الخدمة فئة (أ)، وهي محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة خارج حدود النطاق العمراني على الطرق الإقليمية، وتقدم بالإضافة إلى الوقود الخدمات الأساسية والاختيارية المحددة للفئة، وتقسم هذه الفئة إلى فئة تقع هذه المحطات خارج حدود النطاق العمراني على الطرق الإقليمية الرئيسية والثانوية، حسب التصنيف الوظيفي للطرق لدى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وفئة تقع هذه المحطات خارج حدود النطاق العمراني على الطرق الإقليمية الفرعية، حسب التصنيف الوظيفي للطرق لدى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

محطات الوقود ومراكز الخدمة فئة (ب)، وهي محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة داخل حدود النطاق العمراني التي تقدم بالإضافة إلى الوقود بعض الخدمات الأساسية والاختيارية المحددة للفئة.

محطات الوقود ومراكز الخدمة فئة (ج)، وهي محطات الوقود ومراكز الخدمة المدمجة (compact) التي تحتوي على خزان الوقود مع المضخة والمعدات اللازمة محاط بهيكل معدني بالإضافة إلى بعض الخدمات الاختيارية المحدودة.

محطات الوقود ومراكز الخدمة فئة (د)، وهي محطات الوقود المتحركة (mobile)، وهي عبارة عن خزان ومضخة وقود محمولة على شاحنة متحركة.

تنظيم عملية إنشاء محطات الوقود

وبينت اللجنة أن الاشتراطات المحدثة تسهم في تنظيم عملية إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيها، ومن أبرز هذه الاشتراطات أن يتم تشغيل محطات الوقود عن طريق منشآت مؤهلة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها، وإضافة اشتراطات للمسافات بين محطات الوقود التي تقع داخل حدود النطاق العمراني وخارجها، والاشتراطات الخاصة بالمضخات والخزانات والنظافة والصيانة والجودة وتوفير المنتجات.

وأعطى قرار اللجنة التي ترأسها وزارة الطاقة، وتضم في عضويتها كلًا من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة السياحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، ووزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، للمحطات القائمة مهلة تصحيحية مدتها 12 شهرًا من تاريخ نشرها الاشتراطات، فيما عدا المهل التصحيحية المحددة في الاشتراطات لبعض المتطلبات، ويستثنى من ذلك اشتراطات الموقع ومسافات موقع المحطة.