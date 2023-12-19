شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تلتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - 353 مليون دولار منح تنموية من الاتحاد الأوروبي خلال 2020 إلى 2023 لدعم جهود التنمية فى مختلف المجالات لاسيما الأمن الغذائى والصحة وتمكين المرأة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، فى ضوء اللقاءات الدورية التى تعقدها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لمناقشة أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة آداء محفظة التعاون المشترك.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، خلال اللقاء على أهمية التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والعمل المشترك لتعظيم استخدام التمويل التنموى لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية فى مختلف القطاعات وأبرزها: الصحة والأمن الغذائي، والصرف الصحى والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

ووجهت الشكر للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبى والتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولى، والجهات المعنية، خلال العام الجاري، لاسيما فى تنفيذ تعهدات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى»، لاسيما فى محور الطاقة، إلى جانب دعم جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وناقش الجانبان أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون المشترك، وذلك في ضوء وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، التي تم اعتمادها في يونيو 2020 ، لاسيما في مجالات تمكين المرأة وزيادة التجارة، وتكافؤ الفرص والمساعدة الفنية في مجموعة متنوعة من القطاعات، كما سيشارك الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع "الصناعات الخضراء المستدامة" من خلال التمويل المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار "الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة" و"مبادرة فريق أوروبا" بقيمة 30 مليون يورو.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولى لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، الذى تم إطلاقه مؤخرًا ويرصد تفاصيل جهود التعاون الإنمائى المبذولة مع شركاء التنمية لدفع جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.

ووفقًا للتقرير فإن إجمالي المنح التنموية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تبلغ نحو 353 مليون دولار، في مختلف المجالات من بينها منحة مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، ومنح مشروع تنفيذ 4 محطات رفع وخطوط طرد وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بحلوان، ومنحة لمكافحة أسباب الهجرة غير النظامية ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر، ومنحة لبرنامج مواجهة الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، ومنحة برنامج الاتحاد الأوروبي لتكافؤ الفرص، وكذلك برنامج التعليم العام والفني والمهني لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة.

مزيد من المعلومات عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي والتقرير السنوي للوزارة من هنـــــا