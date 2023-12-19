شكرا لقرائتكم خبر عن 49.4 % نموا بالودائع الادخارية والزمنية في النظام المصرفي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت مستويات النمو السنوي للودائع الادخارية والزمنية في النظام المصرفي السعودي بنسبة تقدر بـ 49.4% بزيادة بلغت قيمتها 268.1 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الودائع الادخارية والزمنية مستوى الـ 811,3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2023م، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة نحو 543,2 مليار ريال، لتصل بذلك إلى مستويات جديدة، وشكلت نحو 30.5% من إجمالي "عرض النقود بمفهومة الواسع والشامل" والبالغ نحو 2,7 تريليون ريال.

نمو ربعي

وحققت الودائع الادخارية والزمنية نموًّا ربعيًّا بنسبة تقدر بنحو 5.3% وبقيمة زيادة بلغت 41,0 مليار ريال، مقارنة بمستويات بلغت 770,2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2023م.