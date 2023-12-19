شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: 142% نمو في أعداد السياح خلال النصف الأول من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، الإحصائيات الأولية للنصف الأول من عام 2023، وفقًا لما ذكرته "الإخبارية".

وذكرت الوزارة أن إجمالي أعداد السياح في النصف الأول من 2023، بلغ 53.6 مليون سائح، بينما إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة بلغ 150 مليار ريال.

الإنفاق السياحي المحلي

وأشارة الإحصائيات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي المحلي بمعدل 16% في النصف الأول من 2023.

وشهدت أعداد السياح نموا بنسبة 142%، و132% ارتفاعا في معدل الإنفاق السياحي.