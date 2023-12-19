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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الحكومة التايلاندية وافقت أمس على خطة قيمتها 34 مليار بات (972 مليون دولار) لتمويل حزمة حوافز لصناعة السيارات الكهربائية خلال الفترة من 2024 - 2027.

وقال أمين عام مجلس الاستثمار التايلاندي، ناريت تيردستيراسوكدي «إن الحزمة الجديدة ستتضمن دعما نقديا لمشتريي السيارات الكهربائية في تايلاند.

يأتي ذلك في حين اقترح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا «إنشاء إطار لحوار مع تايلاند لمساعدة صناعة السيارات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا على الحفاظ على قدرتها التنافسية في السيارات الكهربائية وغيرها من سيارات الجيل التالي وتعزيزها».

وجرى تقديم الاقتراح في اجتماع بالعاصمة اليابانية طوكيو مع رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين، يوم أمس، حيث أعرب الأخير عن استعداده لدعم أنشطة الشركات اليابانية ذات الصلة بالسيارات في تايلاند.