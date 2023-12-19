شكرا لقرائتكم خبر الحكومة التايلاندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أمين عام مجلس الاستثمار التايلاندي، ناريت تيردستيراسوكدي «إن الحزمة الجديدة ستتضمن دعما نقديا لمشتريي السيارات الكهربائية في تايلاند.
يأتي ذلك في حين اقترح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا «إنشاء إطار لحوار مع تايلاند لمساعدة صناعة السيارات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا على الحفاظ على قدرتها التنافسية في السيارات الكهربائية وغيرها من سيارات الجيل التالي وتعزيزها».
وجرى تقديم الاقتراح في اجتماع بالعاصمة اليابانية طوكيو مع رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين، يوم أمس، حيث أعرب الأخير عن استعداده لدعم أنشطة الشركات اليابانية ذات الصلة بالسيارات في تايلاند.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة التايلاندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.