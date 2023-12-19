شكرا لقرائتكم خبر الخريف: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تراعي 25 توجها عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وروعي في بنائها 25 توجها عالميا، مثل الثورة الصناعية الرابعة، ومعايير الاستدامة الهادفة إلى الوصول إلى الحياد الصفري للكربون.

وقال في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية، و19 شركة يابانية، وحضور عدد من مسؤولي جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقتها المملكة قبل أكثر من عام تستهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يصدر المنتجات عالية التقنية، ويسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مبينا أن الاستراتيجية تشمل 12 قطاعا استراتيجيا ومتنوعا، وهذه القطاعات توسع نطاق الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات اليابانية للاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة.

وأضاق، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة لا تعالج احتياجاتنا المحلية فحسب، بل تشارك أيضا في حل تحديات سلاسل التوريد العالمية، التي واجهت بعض المشكلات في السنوات القليلة الماضية. مضيفا: «نحن بلد صناعي وقد كنا لسنوات عدة، وكان تركيزنا الرئيس في الماضي هو الصناعات التي تشمل النفط والغاز».

وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة تمتلك ثروة ضخمة من المعادن، تضم مخزونات كبيرة من المعادن الاستراتيجية مثل النحاس، والألمونيوم، والفوسفات، والذهب، والعناصر الأرضية النادرة، وجميعها تدخل في صناعات مهمة، كصناعة الطيران، وبطاريات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، مبيناً أن المملكة أطلقت الاستراتيجية الشاملة للتعدين، لتطوير قطاع التعدين واستغلاله الاستغلال الأمثل، خلال تعزيز الاستثمارات النوعية وجذبها، في ظل تنامي الطلب العالمي على المعادن.

وأفاد بأن تطوير المملكة لقطاع التعدين شمل إقرار نظام الاستثمار التعديني، وهو نظام حديث يوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين. كما يتيح لهم البيانات الجيولوجية، ويتضمن مجموعة من الحوافز الجاذبة لاستثماراتهم.

ولفت خلال الاجتماع إلى أن المملكة حققت مجموعة من الإنجازات اللافتة في قطاعي الصناعة والتعدين، منها وصول عدد المصانع في المملكة حتى نهاية الربع الأول من 2023 إلى أكثر من 11 ألف مصنع، برأسمال يتجاوز 1.432 تريليون ريال.

وأضاف، أن من الإنجازات المحققة في قطاع التعدين إطلاق أكبر مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 700,000 كيلومتر مربع من الدرع العربي، وقد أظهر المسح نتائج واعدة، إذ نعمل على إعادة حساب الثروات المعدنية للخروج بقيمة جديدة تختلف عن السابقة، التي تبلغ 1.3 تريليون دولار، وسنعلن عن تقديرنا الجديد خلال مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد في يناير المقبل، ومن الإنجازات إطلاق النسخة الأولى من قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية التي تحوي 80 عاما من السجلات الجيولوجية بالمملكة، وإطلاق برنامج الاستكشاف المسرّع، لإصدار الرخص للمستثمرين ذوي الكفاءة العالية، وتطوير منصة ترخيص رقمية لإصدار التراخيص في مدة قياسية على المستوى العالمي.

ودعا الخريف الشركات والجهات اليابانية، إلى المشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 9 ـ 11 يناير المقبل.

مضيفا بأن الاهتمام بجلب الشركات اليابانية إلى المملكة ينبع من حقيقة العلاقات الممتازة في الماضي بين البلدين، ووجود كثير من القيم المشتركة التي تجمع بيننا.