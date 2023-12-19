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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جولة التجارة الالكترونية في مدينة تبوك عقدت ورشتي عمل تُعنيان بالمبادرات التي تقدمها «منشآت» لرواد الأعمال، تحت عناوين» الـممكنات في منشآت للتجارة الالكترونية و التقنيات الواعدة في التجارة الالكترونية»، إلى جانب جلسة حوارية تناول خلالها المشاركون مستقبل التجارة الالكترونية والدعم الكبير الذي تحظى به، إضافة إلى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية، ومناقشة التحديات التي يواجهها الريادي، وتقديم الحلول المناسبة له للتغلب عليها. كما تواجد ضمن الجولة جهات متعددة لتقديم الخدمات لرواد الأعمال في مجال التجارة الالكترونية لمختلف الأنشطة والمجالات، إلى جانب مستشارين لخدمة رواد الأعمال. وحظيت الجولة في مرحلتها «الحادية عشرة» توافد كثير من رواد الأعمال والزوار.

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