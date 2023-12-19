مجلس المديرين

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ويمتلك أبوعباة خبرات متعددة تمتد أكثر من 28 عاما، إذ تقلد خلالها عددا من المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، على المستويين المحلي والعالمي، ومنها شركة مايكروسوفت العالمية، وشركة سيسكو.
وشغل أبو عباة منصب الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتقنيات.
كما تقلد منصب نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بشركة مطارات الرياض قبل تعيينه رئيسا تنفيذيا لشركة مطارات جدة إبان فترة ما بعد جائحة كورونا وموسم الحج، وعمل خلالها على تعزيز عمليات التخطيط والتشغيل والتطوير في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ما أسهم في تحقيق نجاحات غير مسبوقة على مستوى المطار.
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