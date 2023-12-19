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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المراجعين والمحاسبين وقعت اتفاقية مع مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي، لترجمة المعايير الدولية للاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، وذلك كجهة معتمدة عربيا من قبل المؤسسة. وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب المؤسسة الدولية لقيام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بهذه المهمة، تأكيدا منها على ريادة المملكة لمهنة المحاسبة والمراجعة في الوطن العربي، وذلك بعد أن أظهرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التزاما قويا بتعزيز الشفافية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في العمل المهني للمحاسبين والمراجعين، واستمرارا لتعاون الهيئة مع المؤسسة الدولية، ومع الاتحاد الدولي للمحاسبين المتمثل في ترجمة المعايير الدولية بأعلى مستويات الجودة.

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