شكرا لقرائتكم خبر توقيع عقود إنشائية في تبوك بتكلفة 400 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على سير الأعمال في عدد من المشاريع البلدية والسكنية بمنطقة تبوك، بحضور أمين تبوك المهندس حسام اليوسف، وعدد من قيادات الوزارة والأمانة.

وشهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان توقيع عدد من العقود الاستثمارية في مجالات متعددة (صحية ولوجستية وإيوائية وترفيهية وتعليمية)، بعوائد تتجاوز 235 مليون ريال، وبتكلفة إنشاء تصل إلى 400 مليون ريال.

كما ستسهم المشاريع الجديدة في خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات المنطقة.

والتقى قيادات ومسؤولي الأمانة ورؤساء البلديات في تبوك، للوقوف على مستجدات الأعمال بالمنطقة، واطلع على سير العمل والإنجاز في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في تبوك، مؤكدا خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

كما التقى الحقيل عددا من المستثمرين ورجال الأعمال بمنطقة تبوك، حيث ناقش اللقاء الفرص الاستثمارية التي توفرها الوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني، ضمن البرامج والمبادرات التنموية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مؤكدا سعي الوزارة إلى تحفيز الاستثمار في القطاع وتوفير كل التسهيلات للمستثمرين.

وزار الحقيل عددا من المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها في منطقة تبوك، منها مشاريع تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية ،ومشاريع تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية.

كما زار مشروع مجتمع تبوك فالي السكني الذي تحتضنه المنطقة، والذي بلغت نسبة إنجازه 55%، مشددا على ضرورة إنجاز المشروع وفق الخطط المحددة، إذ يضم «تبوك فالي» 501 وحدة سكنية، ويُعد أول مشروع بالمنطقة يتم تطويره بالكامل باستخدام تقنيات البناء الحديثة، والتي ستسهم في سرعة تنفيذ المشروع وبأعلى معايير الجودة.

ونوه أمين منطقة تبوك بالجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات «البلدية والإسكان»، بأن تكون 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة قابلية للعيش على مستوى العالم، خلال رفع مستوى جودة الحياة الذي يلامس أفراد المجتمع بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الأمانة عملت على تنفيذ نحو 35 مشروعا تنمويا خلال 2023، بقيمة تتجاوز 700 مليون ريال.

وقال: «تستهدف المشاريع تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، وتطوير ممرات المشاة والجسور، وتصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول»، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على توقيع حزمة جديدة من المشاريع التنموية بقيمة تتجاوز 991 مليون ريال، ليصل إجمالي المشاريع تحت التنفيذ والجديدة إلى أكثر من مليار وسبعمائة مليون ريال.