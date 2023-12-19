25 % من حافلات مشروع النقل العام بتبوك كهربائية

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وأوضح المشرف العام على قطاع نقل الركاب بالهيئة العامة للنقل الدكتور ريان الحازمي، أن مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك، يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة، لافتا إلى أن المشروع يتضمن 25 % من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة وبمسارات تعمل بالطاقة النظيفة وهي الأولى على مستوى المملكة، مضيفا أن المشروع يتكون من 4 مسارات، و 30 حافلة تتضمن 106 نقاط توقف، مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع، بما يخدم المستفيدين من سكان مدينة تبوك وزائريها، على مدار 18 ساعة يوميا.
وبين ريان أن المسار الأول بطول 34,5 كم، يشتمل على 30 محطة توقف ويمر على جامعة تبوك والبريد السعودي والخطوط السعودية، والمسار الثاني يشتمل على 27 محطة توقف بطول 43,8 كم ويخدم المدينة العسكرية، والمطار ومستشفى الملك خالد العسكري وجادة الأمير فهد بن سلطان والجوازات ومستشفى الملك فهد، في حين أن المسار الثالث يخدم إمارة منطقة تبوك ومصلى العيد والشؤون الصحية وإدارة التعليم ومستشفى الملك خالد والحديقة المركزية بطول 21,7 كم ويشتمل على 27 محطة توقف، أما المسار الرابع بطول 28,1 كم ويشتمل على 22 محطة توقف، فيخدم جامع الوالدين وبارك مول ومنتزه حي المروج وجامعة تبوك البوابة الشرقية.
وأكد أن هذا المشروع يسهم في رفع مستوى السلامة ورفع مستوى جودة الحياة، وتسهيل حركة التنقل، وتقليل الازدحام المروري في طرق تبوك، إضافة إلى تنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، تحقيقا للمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
أول مشروع نقل بمسار للطاقة النظيفة:
- المكان: مدينة تبوك.
- يتضمن: 25 % من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة.
- مسارات تعمل بالطاقة النظيفة وهي الأولى على مستوى المملكة.
- 4 مسارات.
- 30 حافلة تتضمن: 106 نقاط توقف و18 ساعة يوميا.
- طول 34,5 كلم، 30 محطة توقف.
- يخدم جامعة تبوك والبريد السعودي والخطوط السعودية.
- طول 43,8 كلم، 27 محطة توقف.
- يخدم المدينة العسكرية والمطار ومستشفى الملك خالد العسكري وجادة الأمير فهد بن سلطان والجوازات ومستشفى الملك فهد.
- طول 21,7 كلم، 27 محطة توقف.
- يخدم إمارة منطقة تبوك ومصلى العيد والشؤون الصحية وإدارة التعليم ومستشفى الملك خالد والحديقة المركزية.
- طول 28,1 كلم، 22 محطة توقف.
- يخدم جامع الوالدين وبارك مول ومتنزه حي المروج وجامعة تبوك البوابة الشرقية.
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