نيبون ستيل تعتزم الاستحواذ على يو إس ستيل مقابل 14 مليار دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة «نيبون ستيل» اليابانية، الاستحواذ على «يو إس ستيل» الأمريكية مقابل 14 مليار دولار.

وقال رئيس شركة «نيبون ستيل» اليابانية إيجي هاشيموتو أمس، إن صفقة استحواذ الشركة المزمعة على منافستها الأمريكية «يو إس ستيل»، والبالغ قيمتها 14.1 مليار دولار، مهمة للأمن الاقتصادي لليابان، معربا عن ثقته في أنها ستسهم في نمو اقتصاد البلاد.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن هاشيموتو قوله في مؤتمر صحفي عبر شبكة الإنترنت «بلا شك أخذت الولايات المتحدة، زمام المبادرة في أنحاء العالم في تأمين أمنها الاقتصادي»، مضيفا «يمكننا أن نتوقع مزيد من النمو في السوق الأمريكية بمشاركة المزيد من المصنعين في عمليات إعادة الإنتاج».

يشار إلى أن الصفقة الضخمة التي أعلن عنها الاثنين الماضي، هي أحدث مثال على سعي الشركات اليابانية للنمو بالخارج عبر عمليات استحواذ، مع انخفاض الطلب في الداخل بسبب تقلص عدد السكان.

وقال هاشيموتو إنه من أجل خوض المنافسة مع لاعبين رئيسيين مثل مجموعة «تشاينا باوو»، تحتاج «نيبون ستيل» إلى إنشاء شبكات جديدة والاستفادة من الطلب من واحدة من أكبر الأسواق المتقدمة.

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