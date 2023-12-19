مساهمو تهامة يوافقون على إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام الإفلاس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مساهمو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام الإفلاس السعودي.

وقالت شركة تهامة في بيان على تداول أمس، إن المساهمين وافقوا خلال اجتماعهم للتصويت عبر وسائل التقنية الحديثة، على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام الإفلاس، والذي عقد الاثنين 18 ديسمبر 2023 في تمام الـ6 مساء.

وكانت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة أوضحت في نوفمبر الماضي، أن الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض، قبلت مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة. وتقدمت الشركة في أكتوبر 2022 بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة المختصة، حفاظاً على حقوق المساهمين واستمرارية الشركة.

مشيرة حينها، إلى أن هذا الإجراء يعفيها من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، إذ تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2023 حوالي 127.5 مليون ريال، بما يمثل نسبة 32% من رأسمال الشركة البالغ 400 مليون ريال.

وانتهت شركة تهامة في أبريل 2023 من زيادة رأسمالها من 50 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، إذ طرحت 35 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون ريال.

نتيجة التصويت

33.23 % نسبة الحضور يملكون 13.29 مليون سهم.

99.4 % نسبة الموافقين يملكون 13.22 مليون سهم.

0.6 % نسبة غير الموافقين يملكون 79.3 ألف سهم.