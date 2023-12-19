تدشين مصنع المليون شجرة لعصر الزيتون في بسيطا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، مصنع «مشروع المليون شجرة» لعصر الزيتون، وذلك في منطقة بسيطا الزراعية بمنطقة الجوف.

واستمع الأمير فيصل بن نواف خلال جولته في المصنع إلى شرح من مالك المصنع، عما تتميز به المزرعة من استخدام أحدث طرق الزراعة العضوية، ابتداء من آلية السقاية عبر الشرائح الالكترونية، لضمان وصول الكميات الكافية من المياه لكل شجرة يوميا.

إذ اهتمت «المليون شجرة» بتوفير 3 حصادات، تعد من أكبر الحصادات في العالم، لقطف ثمار الزيتون، ولاهتمامها بجودة زيت الزيتون، تحرص على عصر الزيتون مباشرة بعد القطف، إذ تم إنشاء مصنع ومعصرة من أحدث وأكبر المصانع والمعاصر في العالم؛ ويتم عصر ما يقرب من 700 ألف كيلو من الزيتون يوميا.

وتبدأ أولى مراحل صناعة زيت الزيتون بعد القطف مباشرة، فعند وصول ثمار الزيتون إلى المعصرة، يتم النفخ وغسيل الثمار، لإزالة أوراق الشجر والأغبرة، ثم التنشيف، ثم الاتجاه إلى الأحواض التي تسع 200 طن من الزيتون تقريبا، قبل الاتجاه إلى المعصرة، ثم تمر بمرحلة الجرش وبعدها إلى مرحلة العجانات، ليتم عجنها بطريقة احترافية، تحافظ على جودة الزيت، وبعد ذلك يتم استخلاص الزيت، عبر فرازات خاصة، تحافظ على جودة الزيت، ثم يتم إرسال الزيت إلى الخزانات للفلترة النهائية، دون أي استخدامات كيميائية أو إضافات.

ويتميز مصنع المليون شجرة بطاقة استيعابية، تصل إلى 1.7 مليون لتر، لذلك اهتمت المليون شجرة بأدق التفاصيل من زراعة وعصر وتخزين.

ولاكتمال عملية الوصول إلى المرحلة النهائية، قامت المليون شجرة بتحديد الأقسام، فبعد الانتهاء من العصر والتخزين، يتم التوجه إلى قسم التعبئة والتغليف، ثم إلى قسم التسويق والمبيعات.