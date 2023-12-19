شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على ارتفاع مع تعليق الآمال على خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء مستفيدة من المكاسب القوية التي حققتها في الأسابيع الأخيرة مع استمرار رهان المستثمرين على اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) نحو تيسير السياسة النقدية العام المقبل.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 5.80 نقطة أو 0.02 % عند الفتح إلى 37311.82 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 3.16 نقطة أو 0.07 % إلى 4743.72 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 17.82 نقطة أو 0.12 % إلى 14923.02 نقطة مع بدء التداول.