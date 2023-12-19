شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال شركاء التنمية عن منصة «حَافِز» لدعم القطاع الخاص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أول منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات، وتتيح كافة الخدمات المتاحة من شركاء التنمية سواء خدمات مالية أو غير مالية لمختلف شركات القطاع الخاص.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز