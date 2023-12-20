شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشارها الكبير بالأسواق المحلية والإقليمية.. شركة فينى إيجيبت تحتفل بمنتجها الجديد ريل مان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة فينى إيجيبت، الرائدة في مجال العطور، إحتفالية كبرى لطرح منتجها الجديد في السوق المصري ريل مان اسبري وبرفيوم للرجال والسيدات.

وفى بداية الاحتفالية، قال ياسر محمود، المدير الإقليمي لشركة فيني إيجيبت، إن الدولة المصرية تسعي خلال الفترة الحالية فى الاعتماد الكامل على الصناعة المحلية، وتكوين منتج محلي عالي الجودة، ومن هذا المنطلق بدأت شركة فيني إيجيبت في تصنيع منتجات مصرية بشكل كامل، ومن ثم توفير فرص عمل لمئات الشباب في وقت زمني قصير.



ياسر محمود المدير الإقليمى للشركة خلال تكريم جمال قنديل

وأضاف المدير الإقليمي لشركة فيني إيجيبت، أن الشركة لديها مصنع كبير في العبور على مساحة 2000 متر ، و يعمل بأيدي مصرية خالصة بالإضافة لبعض المواد الخام للعطور من الهند، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى دائما أن تكون هناك أكبر قاعدة من العمالة المصرية مشاركة في تصنيع منتجاتها، كما تقوم الشركة بتصدير كافة منتجاتها من البرفيوم والاسبري وفواحة السيارات لدول شمال وشرق أفريقيا.



جانب من الاحتفالية وتكريم شركة منصور جروب

وكرمت الشركة مجموعة كبيرة من كبار الموزعين على رأسهم شركة قنديل للتجارة والتوزيع وشركة منصور جروب وشركة الحافظ للتجارة.

وضمت قائمة المكرمين نماذج متميزة من شركاء النجاح الذين كان لهم دور مميز في انتشار منتجات شركة فيني إيجيبت من الاسبراي والعطور التى تستهدف شرائح كبيرة داخل السوق المصري.

واختتمت الفاعليات بحفل غنائي للنجمة جنات ، التي أثرت الحفل بباقة من أجمل أغنياتها التى بعثت الجمال والإيجابية في أرجاء الحفل.



ياسر محمود المدير الإقليمى لشركة فينى ايجيبت مع النجمة جنات

جدير بالذكر أن شركة فينى موجودة بالسوق المصرى لسنوات طويلة وقد حققت نجاحا وتميز حيث وصلت لـ 34 ألف دور لعرض منتجات الشركة بمختلف محافظات مصر، بالإضافة لتصدير منتجاتها في دول شمال وشرق أفريقيا.

وكشف ياسر محمود، المدير الإقليمي للشركة في في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف مدكور في برنامجه شارع شريف المذاع على قناة الحياة، أن منتجات شركة فيني إيجيبت أمنة بسبب عدم إحتواء بعض المنتجات على غاز وبالتالي لايوجد أي ضرر منها على عكس المنتجات الأخرى، مضيفا أن الشركة لديها استراتجية كبيرة في اقتحام السوق العالمي وتصدير المنتجات في الدول الأوروبية.