شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني، ارتفاعاً اليوم، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2726 دولار أمريكي، بزيادة 0.59 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1595 يورو بزيادة 0.12 %.

سعر الدولار اليوم

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 4.75 كوبيك ليصل إلى 90.01 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو الثلاثاء.

وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 21.5 كوبيك ليصل إلى 98.65 روبل، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.