شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات الربط الكهربائى فتحة خير على الاقتصاد الوطنى لهذه الأسباب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسال العديد من المواطنين عن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التى ستعود على الدولة بعد تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر و الدول الأخرى سواء باوروبا أو أفريقيا أو الدول العربية، ويعتبر بيع الطاقة للدول الأخرى بأسعار تنافسية بالعملة الأجنبية من أهم هذه المكاسب ،وفيما يلى اهم المعلومات التي تخص التى تخص مشروعات الربط الكهربائى خلال المرحلة القادمة :

1-تخطط الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 أن تتحول مصر لمحور عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائى .

2- تحديد سعر بيع الكيلو وات ساعة للدول الأوروبية والأفريقية و الخليجيه بالعملة الصعبة و هو ما سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للبلاد.

3- بلغت نسبة تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع السعودية بقدرة 3 الاف ميجا وات بتكلفة تصل إلى 10 مليار جنيه و على احدث نظام وهو نظام التيار المستمر Dc خلال الأسابيع القليلة المقبلة حوالى 30% حتى الآن.

4-بدأت وزارة الكهرباء فى تقيم الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع اليونان بقدرة 3 آلاف ميجا وات، و الذى يتيح لمصر نقل الطاقة لباقى أوروبا لتصبح بذلك ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

5-انتهت وزارة الكهرباء من تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 80 ميجا وات من اجمالي 300 ميجا وات من المتوقع أن يصل إلى 3 آلاف ميجا وات، و يتيح هذا المشروع الربط بين مصر و دول افريقيا.

6-ترتبط مصر مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً.

7-مشروعات الربط الكهربائى تحقق عائد مادى كبير بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى و تساهم فى انخفاض أسعار شرائح الكهرباء.