شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب القلق من الإمدادت.. أسعار النفط في أعلى مستوى منذ أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.28 دولار أو 1.6% لتصل إلى 79.23 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى سعر منذ الأول من ديسمبر.

أعلى سعر في أسبوعين

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير، والتي انتهى أجلها بعد التسوية أمس الثلاثاء، 97 سنتًا أو 1.3% إلى 73.44 دولار للبرميل، وهو أيضًا السعر الأعلى على مدى أسبوعين.