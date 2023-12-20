شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سعد: التصنيع والتصدير أهم أهداف استراتيجية الصناعة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن نحو 30% فقط من مصانع السيارات الـ18 العاملة فى مصر قادر على تلبية شروط استراتيجية صناعة السيارات الجديد.
وقال أن أبرز شروط الاستراتيجية هى:
إنتاج 10 آلاف سيارة سنويا بحد أدنى وكل موديل لا يقل عن 5 آلاف سيارة .
زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارة.
أن يكون جزء من السيارات المنتجة موجها للتصدير
أن يقوم المصنع بإنتاج سيارة صديقة للبيئة.
وأضاف "سعد" إن نسبة الـ45% للسيارة لتكون محلية الصنع تعني 30% مكونات مصنوعة في داخل مصر و15% تحتسب لخط الإنتاج والعمالة.
وأشار خالد سعد أنه من المميز أن الاستراتيجية لمن تحدد عدد لسيارات الكهربائية المطلوب إنتاجها من كل مصنع بما يتيح التجربة وتحسين الإنتاج.
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