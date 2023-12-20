شكرا لقرائتكم خبر عن شركات قطاع الأعمال تنجز مشروعات بـ20 مليار جنيه فى مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنجزت عدد من شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، مشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 20 مليار جنيه ،ضمن المرحلة الأولي والثانية في العديد من المحافظات المختلفة.

وتابع الدكتور هانى عثمان سليمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تنفيذ بعضا من تلك المشروعات خلال اجتماعه بمجلس إدارة شركة العبد العامة للمقاولات، بحضور المهندس على الصاوى، رئيس مجلس الإدارة والمهندس سعيد فتوح، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى، مشددا على أهمية تنفيذ مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لها، علاوة على الالتزام بمعايير الشفافية في مختلف المعاملات المالية، واستعرض الاجتماع سياسات الشركة وأهم مشروعاتها والعديد من المقترحات لدفع العمل.

كما يتابع رئيس القابضة للتشييد والتعمير، وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، سير مشروعات حياة كريمة التي تتضمن مشروعات خدمية متنوعة فى مجالات بناء المراكز الخدمية والصحية والصرف الصحى والمياه والكهرباء، والطرق والكبارى وخطوط الكهرباء وغيرها بمختلف محافظات الجمهورية، وعلى وجه الخصوص في محافظات الصعيد بهدف توفير الخدمات لمئات الآلاف من المواطنين، وينفذ مشروع حياة كريمة فى نطاق 4500 قرية، وتم تقسيم العمل وفق 3 مراحل، هى: المرحلة الأولى: تشمل القرى ذات نسب الفقر أكثر من 70%، وهى القرى الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، وتشمل 377 قرية، بـ11 محافظة، والثانية القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70 %، وهى القرى الفقيرة التى تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، والثالثة: القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، والتى تواجه تحديات أقل لتجاوز الفقر.