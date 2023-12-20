شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم 20 ديسمبر2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 اخر تحديث فى أسعار الفاكهة بالسوق وسجل سعر التفاح الأحمر 35 إلى 40 جنيها والتفاح الأصفر 40 و45 جنيها، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر "رومى" 20 إلى 25 جنيها وسعر العنب الكرمسن 22 إلى 32 جنيها والعنب المستورد الأصفر 40 جنيها والتفاح السورى واللبنانى 35 جنيها.

وبلغ سعر البلح السمانى 8 إلى 12جنيها والبلح الزغلول 15 إلى 20 جنيها والبلح الرملى 12 إلى 15 جنيها والبلح السيوى من 32 إلى 35 جنيها والبارحى من 45 إلى 55 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجوافة 7 إلى 12 جنيهات والرمان 9 إلى 20 جنيها والكنتالوب 12 إلى 14 جنيها والكاكا 15 إلى 20 جنيها والتين البرشومى 15 إلى 25 جنيها والبطيخ 12 إلى 15 جنيها للكيلو، وهذه الأسعار تعبر عن سوق الجملة.