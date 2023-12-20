شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع مدفوعًا بمخاوف اضطراب التجارة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن صعدت أكثر من 1% في الجلسة السابقة، بفعل المخاوف من اضطراب التجارة العالمية والتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0137 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 79.29 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.11 دولار للبرميل، مرتفعًا 17 سنتًا، أو 0.2%.

مخزونات الخام الأمريكية

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة اشترت 2.1 مليون برميل من النفط الخام للتسليم في فبراير، ليصل إجمالي المشتريات إلى نحو 11 مليونًا، مع استمرارها في تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي بعد أكبر عملية بيع في التاريخ العام الماضي.

وقالت مصادر نقلًا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام والوقود الأمريكية ارتفعت أيضًا الأسبوع الماضي، على عكس توقعات المحللين بانخفاض مخزونات الخام.

وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية الساعة 1530 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.