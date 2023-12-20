شكرا لقرائتكم خبر عن 43.5 مليون.. عدد ركاب حافلات النقل العام في السعودية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء، أن عدد ركاب حافلات النقل العام داخل وبين المدن خلال المدن بلغ 43.5 مليون راكب، بارتفاع 233.9%، في العام الماضي، مقارنة بعام 2021.

وقالت الهيئة في نتائج نشرة إحصاءات النقل البري في السعودية لعام 2022، أن كمية الشحن البري الداخلي على الطرق البرية للعام الماضي، بلغت 209 ملايين طن، بمعدل ارتفاع 6.1%، عن عام 2021.

ووفقًا لنتائج نشرة إحصاءات النقل البري فقد بلغت أطوال شبكة الطرق المعبدة داخل وبين المدن خلال عام 2022م 266 ألف كيلومتر، بمعدل ارتفاع 1.6% عن عام 2021م.

انخفاض الحوادث الجسيمة والوفيات

بحسب النشرة بلغ عدد الحوادث المرورية الجسيمة خلال عام 2022م، 16,962 حادثًا، بمعدل انخفاض 6.8% عن عام 2021م، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال عام 2022م 4,555 وفاة، بمعدل انخفاض 2.1% عن عام 2021م.

وأظهرت نتائج النشرة أن عدد الإصابات من الحوادث المرورية خلال عام 2022م بلغت 24.4 ألف إصابة، بمعدل انخفاض 4.2% عن عام 2021م.

عدد المركبات ووثائق التأمين

ومن ناحية أخرى فقد بلغ عدد المركبات خلال عام 2022م 14.9 مليون مركبة بمعدل ارتفاع 4.9% عن عام 2021م، كما بلغ عدد وثائق التأمين للمركبات خلال عام 2022م 7.6 مليون وثيقة بمعدل ارتفاع 26.9% عن عام 2021م.

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