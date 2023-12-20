شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبقي على سعر الفائدة.. وضخ 285 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبقت الصين، اليوم، على سعر الفائدة الرئيسي للقروض (LPR) لأجل عام واحد، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، دون تغيير عند 3.45 %.

وأوضح المركز الوطني للتمويل بين البنوك في الصين، وفقًا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل أكثر من خمس سنوات، والذي يستند إليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن الخاصة بهم، بقي أيضا هو الآخر دون تغيير عند مستوى 4.2 %.

ضخ 285 مليار ريوان في النظام المصرفي

ومن ناحية أخرى ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء 285 مليار يوان في النظام المصرفي على شريحتين من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، حيث ضخ 134 مليار يوان (18.88 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%.

وضخ البنك 151 مليار يوان وفقا لنفس الآلية لأجل 14 يوما بفائدة 1.95 %.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) .

وإعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

ارتفاع سعر اليوان الصيني

وفي سوق الصرف، ارتفع سعر اليوان الصيني أمام الدولار مجددا في التعاملات حيث بلغ سعر العملة الصينية اليوم 7.2966 يوان لكل دولار، مقابل 7.0982 يوان لكل دولار أمس ليتراجع الدولار أمام اليوان بمقدار 24 بيب صيني، بعد ارتفاع العملة الأمريكية أمس بمقدار 49 بيب.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.