شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يعلن انطلاق دورة جديدة من معرض "صنع في دمياط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن انطلاق فعاليات دورة جديدة لمعرض "صنع في دمياط" للأثاث المقام بالتعاون والتنسيق مع محافظة دمياط، غدا الخميس 21 ديسمبر ويستمر المعرض حتى السبت 30 ديسمبر داخل مبنى مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر في القاهرة.

وتمثل هذه الدورة استكمالا لجهود التعاون بين الجهاز ومحافظة دمياط لمساعدة أصحاب مشروعات الأثاث والموبيليا على التوسع في تسويق منتجاتهم خاصة بعد النجاح الذى شهدته الدورات السابقة للمعرض من اقبال جماهيري كبير، حيث استقبل المعرض في دوراته السابقة الآلاف من المواطنين الراغبين في اقتناء الأثاث الدمياطي الذي يتمتع بجودة عالية وأسعار متميزة.

يشارك في الدورة الجديدة من المعرض 65 عارضا من أصحاب مصانع الأثاث بمحافظة دمياط بالإضافة إلى عدد من العارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط واللجنة النقابية وعدد من الجمعيات الأهلية، الذين يقدمون تشكيلة متنوعة من الأثاث الراقي المودرن والاستيل، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا للدخول مجانا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا.