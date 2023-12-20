الاقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 25151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 30394 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 10719 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 5449 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 7909 نقطة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements