شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر اليوم الأربعاء مع تلاشي الحذر إزاء موقف بنك اليابان المركزي بشأن السياسة بعد عدم تقديمه أي تلميحات عن موعد التخلي عن سياسة سعر الفائدة السلبي.

وارتفع نيكي 1.37 % ليغلق عند 33675.94 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 % إلى 2349.38 نقطة

وقال محللون: "لم تكن هناك إشارة من محافظ بنك اليابان (كازو) أويدا بشأن توقيت الخروج من سياسة سعر الفائدة السلبي للبنك".

وأضافوا: "كانت التكهنات بشأن تحول في سياسة بنك اليابان تؤثر على السوق اليابانية ولهذا السبب كان أداء الأسهم المحلية أقل من نظيراتها الأمريكية. والآن تضاءل هذا الحذر".

وأبقى بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة التيسير أمس الثلاثاء في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وقال محللون: إن المؤشر نيكي ارتفع لأن المستثمرين الذين راهنوا على انخفاض الأسهم قبل قرار بنك اليابان اشتروا الأسهم مرة أخرى.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس 3.92 % مقدما أكبر دعم للمؤشر نيكي.

وقفز سهم شين إتسو كيميكال لتصنيع رقائق السيليكون 4.08 %، وصعد سهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 3.1 %.

وارتفع قطاع الشحن 3.16 % ليصبح أكبر الرابحين بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.

