ارتفاع أسعار النفط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن صعدت أكثر من 1% في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من اضطراب التجارة العالمية والتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بتطورات الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، بما يعادل 0.1 %، لتصل إلى 79.29 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.11 دولارًا للبرميل مرتفعًا 17 سنتا، أو 0.2 %.