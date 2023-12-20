استقرار أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار اليوم، مدعومة بتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة العام المقبل، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع.

وظلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير مسجلة 2039.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (05:20) بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 % لتصل إلى 2053.20 دولار.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 24.11 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 % أيضًا إلى 957.41 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 % إلى 1225.21 دولار.