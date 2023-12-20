لجنة التوطين بنجران تتابع جولاتها الرقابية على منافذ بيع المستلزمات النسائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عدداً من الجولات الميدانية الرقابية على محال بيع المستلزمات النسائية بمدينة نجران ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.

وقامت اللجنة بزيارة 104 منشآت، حصرت خلالها الموظفين والموظفات، حيث بلغ عدد السعوديين العاملين في المحال التي تم زيارتها 181 موظفاً منهم 118 موظفة، فيما بلغ عدد الوافدين 113 وافداً من مختلف الجنسيات، كما جرى حصر 21 فرصة عمل جارٍ تسويقها لشغلها بمواطنين ومواطنات.