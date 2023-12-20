"العاصمة الإدارية" تفتتح مركز خدمة لتسهيل الخدمات للمستثمرين والمطورين والمواطنين

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القاهرة - سامية سيد - المهندس خالد عباس تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد أبرز مميزات مركز خدمة عملاء شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

تزويد المركز بأحدث التقنيات والوسائل لتسهيل التواصل وتقديم الخدمات بجودة عالية

افتتحت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUDمركز خدمة عملاء متطور يقدم خدماته الي المستثمرين والمطورين والعملاء على حد سواء، حيث يهدف هذا المركز إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل التواصل بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، وأن يكون حلقة الوصل بين المطورين والعملاء وبين مقدمي الخدمة من الموظفين المعنيين بذلك من مختلف القطاعات بطريقة مباشرة. إضافة إلى مساعدة المطور أو العميل بأسلوب مهني في وقت قصير، سواء في الرد على استفساراتهم أو استلام الطلبات المقدمة بمختلف الإدارات.

وأكد المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: "تم تزويد المركز بأحدث التقنيات والوسائل التي تساعد على تسهيل التواصل وتقديم الخدمات بجودة عالية، كما تم تدريب العاملين بالمركز على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية، موضحاً أنه تم إنشاء هذا المركز في إطار حرص الشركة على توفير أفضل الخدمات للمستثمرين والمواطنين في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وأَضاف المهندس خالد عباس، أن هذا المركز يخدم عدد كبير من القطاعات التي تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تواجد الموظفين المختصين من القطاعات المختلفة العاملة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية كالقطاع الهندسى، والقطاع العقارى، وقطاع التكنولوجية، بالإضافة إلى قطاع التنفيذ وباقى القطاعات بالشركة ، مؤكدًا أن هذا المركز سيكون له مرود إيجابي كما يساهم خلال الفترة القادمة في توفير الوقت والجهد وتيسير الاجراءات وسرعة تلبية الطلبات والاحتياجات المختلفة للمتعاملين مع شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تسهيل الحصول على الخدمات المختلفة.

جدير بالذكر أن العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تطبق مفهوم المباني الخضراء وتعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتوفر جودة الحياة لقاطنيها.