شكرا لقرائتكم خبر عن صعود للأسهم الأوروبية وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في أعقاب بيانات عن تباطؤ التضخم في بريطانيا وألمانيا في حين أدى ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى صعود أسهم الموارد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 0.3 % بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش، وكانت أسهم قطاعي الطاقة والاتصالات أكبر الرابحين.

وأظهرت بيانات تراجعا لأسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في نوفمبر، كما انخفض التضخم في بريطانيا الشهر الماضي أكثر من المتوقع بكثير إلى المستوى المتدني الذي سجله التضخم الأساسي في سبتمبر 2021، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 % والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3 %.

وصعدت أسهم الطاقة 1.1 % وأسهم الموارد الأساسية 0.4 % بفعل ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية.

وقفز سهم تليفونيكا 6.3 % مع استعداد الحكومة الإسبانية للاستحواذ على نحو 10 % من أسهم شركة الاتصالات العملاقة.

وهبط سهم دويتشه بوست 1.3 % بعدما خفضت نظيرتها الأمريكية فيديكس توقعات إيرادات العام ككل وأعلنت أرباحا فصلية أقل من المتوقع.

