شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السكر تنخفض مع زيادة البرازيل لإنتاجها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت عقود السكر العالمية لشهر مارس في نيويورك أمس الثلاثاء منخفضة بنسبة 3.09%، فيما تراجعت عقود سعر السكر الأبيض في بورصة لندن لشهر مارس على تراجع بنسبة 2.27%.

يأتي هذا التراجع بعدما شهدت عقود السكر العالمية عمليات بيع حادة يوم الاثنين، حيث سجل السكر في لندن أدنى مستوى له منذ 8 أشهر ونصف الشهر، بينما ظل السكر في نيويورك أعلى بقليل من أدنى مستوى له خلال 8 أشهر ونصف الشهر الماضي، حسبما ذكر موقع "ناسداك" الاقتصادي العالمي.

زيادة إنتاج السكر في البرازيل

تعرضت أسعار السكر لضغوط خلال الأسابيع الخمسة الماضية مع قيام البرازيل بزيادة إنتاجها. ويوم الثلاثاء الماضي، ذكرت مؤسسة "يونيكا" أن إنتاج السكر من الوسط والجنوب في البرازيل ارتفع 35% على أساس سنوي في النصف الثاني من نوفمبر وأن إنتاج السكر في موسم المحاصيل 2023/24 حتى نوفمبر ارتفع 23.5% على أساس سنوي إلى 40.817 مليون طن متري. وفي الوقت نفسه، صدرت البرازيل 3.7 مليون طن متري من السكر في نوفمبر، وهو رقم قياسي جديد لهذا الشهر.

احتياطات السكر في الهند



كما انخفضت أسعار السكر أيضًا بسبب الأخبار الأخيرة التي تفيد بأن وزارة الغذاء الهندية وجهت مصانع السكر المحلية بالتوقف عن استخدام عصير قصب السكر وشرابه لإنتاج الإيثانول لتعزيز احتياطيات السكر. وقال متخصصو السلع في شركة "جرين بول" (Green Pool) إن هذا قد يضيف مليوني طن متري من السكر إلى الإمدادات المحلية في الهند.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن الأمطار الموسمية هذا العام التي تمتد من يونيو إلى سبتمبر كانت أقل بنسبة 6% عن المتوسط، وهو أضعف هطول للأمطار الموسمية منذ 5 سنوات. وأفادت جمعية مطاحن السكر الهندية، يوم الاثنين، أن إنتاج السكر في الهند لعام 2023/24 في الفترة من 1 أكتوبر إلى 15 ديسمبر انخفض بنسبة 10.7% على أساس سنوي إلى 7.41 مليون طن متري.

يوم الجمعة الماضي، قدرت دارة الأرصاد الجوية الهندية وصول إنتاج السكر في الهند لعام 2023/24 إلى 32.5 مليون طن متري، بانخفاض 11.2% مقارنة بـ36.6 مليون طن متري في 2022/23. وفي أكتوبر، مددت الهند القيود المفروضة على صادرات السكر من 31 أكتوبر حتى إشعار آخر في محاولة للحفاظ على الإمدادات المحلية الكافية. وسمحت الهند للمطاحن بتصدير 6.1 مليون طن متري فقط من السكر خلال موسم 2022/23 حتى 30 سبتمبر بعد السماح لها بتصدير رقم قياسي بلغ 11.1 مليون طن متري في الموسم السابق.

إمدادات السكر في تايلاند



من جانبها، توقعت شركة "ذا شوجرز ميلر" (Thai Sugar Millers Corp) في الأول من نوفمبر أن ينخفض إنتاج السكر في تايلاند لعام 2023/24 بنسبة 36% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له منذ 17 عامًا عند 7 مليون طن متري بسبب الجفاف الشديد. وحتى الآن هذا العام، كان هطول الأمطار في تايلاند أقل بكثير من نفس الفترة من العام الماضي، وقد تؤدي ظاهرة النينيو المناخية إلى انخفاض هطول الأمطار بشكل أكبر على مدى العامين المقبلين. وتعد تايلاند ثالث أكبر منتج للسكر في العالم وثاني أكبر مصدر للسكر.

مخاوف مناخية على محصول السكر

قال مركز التنبؤ المناخي الأمريكي إن درجات حرارة سطح البحر عبر المحيط الهادئ الاستوائي ارتفعت بمقدار 0.5 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي، وتغيرت أنماط الرياح إلى النقطة التي تم فيها استيفاء معايير النينيو. وعادة ما يؤدي نمط الطقس النينيو إلى هطول أمطار غزيرة على البرازيل وجفاف على الهند، مما يؤثر سلبًا على إنتاج محاصيل السكر. وكانت آخر مرة تسببت فيها ظاهرة النينيو في جفاف محاصيل السكر في آسيا في عامي 2015 و2016، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها نصف السنوي الصادر في 25 مايو، أن يرتفع إنتاج السكر العالمي في 2023/24 بنسبة 6.0% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي يبلغ 187.881 مليون طن متري، وأن الاستهلاك العالمي للسكر البشري في 2023/24 سيزيد 2.3% على أساس سنوي.

وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية أيضًا أن تنخفض مخزونات السكر العالمية لعام 2023/24 بنسبة 15.2% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عامًا عند 33.455 مليون طن متري. وفي الوقت نفسه، توقعت منظمة "أيزو" (ISO) في 10 أغسطس أن ينخفض إنتاج السكر العالمي في 2023/24 بنسبة 1.2% على أساس سنوي إلى 174.8 مليون طن متري وأن سوق السكر العالمي في 2023/24 سوف يعاني من عجز قدره 2.12 مليون طن متري مقارنة بفائض السكر العالمي البالغ 852000 طن متري في 2022/23.