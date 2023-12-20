شكرا لقرائتكم خبر عن جرام الذهب فى مصر يسجل 3 آلاف جنيه لعيار 21 لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 ارتفاعا للمرة الرابعة في التداولات الفورية بحوالي 30 جنيها ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3000 جنيه الآن في الأسواق لأول مرة في تاريخ تسعير الذهب .

أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: عيار 24 يسجل 3429 جنيها.

عيار 21 يسجل 3000 جنيها.

عيار 18 يسجل 2571 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2000 جنيه.

الجنيه الذهب 24000 جنيه.

أسعار الذهب العالمي تستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وسط ترقب لبيانات التضخم التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بينما فشلت تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي في الحد من رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من العام القادم.

سعر الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال جلسة اليوم الأربعاء بشكل طفيف بنسبة 0.1% لتنحصر التداولات حول المستوى 2040 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بنسبة 0.6% وسجل أعلى مستوى عند 2047 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

تشهد أحجام التداول في الأسواق المالية ترجع منذ بداية الأسبوع وهو السبب الرئيسي وراء عدم قدرة الذهب على الاستمرار في الارتفاع ومواجهة مناطق المقاومة التي تواجه السعر حالياً.

الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الأمريكي شهد قرار البنك بتثبيت الفائدة والإشارة إلى عدم استكمال دورة رفع الفائدة، ووضع توقعات بخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام القادم، الأمر الذي دفع مستويات الدولار إلى التراجع بشكل كبير ليدعم أسعار الذهب.

ومنذ بداية الأسبوع تصدر تصريحات من أعضاء البنك الفيدرالي تحاول التقليل من أثر هذا على الأسواق ولكن حتى الآن فشلت هذه التصريحات في تقليل رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من 2024.

صرح عضو البنك الفيدرالي رافائيل بوستيك يوم أمس إنه لا توجد حاجة ملحة في الوقت الحالي لخفض أسعار الفائدة الأمريكية نظرًا لقوة الاقتصاد الأمريكي والحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪.