شكرا لقرائتكم خبر عن جرام الذهب فى مصر يسجل 3 آلاف جنيه لعيار 21 لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
عيار 24 يسجل 3429 جنيها.
عيار 21 يسجل 3000 جنيها.
عيار 18 يسجل 2571 جنيهات.
عيار 14 يسجل 2000 جنيه.
الجنيه الذهب 24000 جنيه.
سعر الذهب عالمياً
تشهد أحجام التداول في الأسواق المالية ترجع منذ بداية الأسبوع وهو السبب الرئيسي وراء عدم قدرة الذهب على الاستمرار في الارتفاع ومواجهة مناطق المقاومة التي تواجه السعر حالياً.
الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الأمريكي شهد قرار البنك بتثبيت الفائدة والإشارة إلى عدم استكمال دورة رفع الفائدة، ووضع توقعات بخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام القادم، الأمر الذي دفع مستويات الدولار إلى التراجع بشكل كبير ليدعم أسعار الذهب.
ومنذ بداية الأسبوع تصدر تصريحات من أعضاء البنك الفيدرالي تحاول التقليل من أثر هذا على الأسواق ولكن حتى الآن فشلت هذه التصريحات في تقليل رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من 2024.
صرح عضو البنك الفيدرالي رافائيل بوستيك يوم أمس إنه لا توجد حاجة ملحة في الوقت الحالي لخفض أسعار الفائدة الأمريكية نظرًا لقوة الاقتصاد الأمريكي والحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪.
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