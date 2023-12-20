لأول مرة في تاريخ الذهب.. عيار 21 يسجل 3000 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3000 جنيه، الأربعاء، في الأسواق لأول مرة في التاريخ .

سعر الذهب عالمياً

أسعار الذهب العالمي تستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وسط ترقب لبيانات التضخم التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بينما فشلت تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي في الحد من رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من العام القادم.

ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال جلسة اليوم الأربعاء بشكل طفيف بنسبة 0.1% لتنحصر التداولات حول المستوى 2040 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بنسبة 0.6% وسجل أعلى مستوى عند 2047 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2429 جنيها.

عيار 21 يسجل 3000 جنيها.

عيار 18 يسجل 2571 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2000 جنيه.

الجنيه الذهب 24000 جنيه.