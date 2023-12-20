شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 11702 نقطة، وبتداولات بلغت 5.770 مليار ريال

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 228.959 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 11.181 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 110 شركات

ارتفعت أسهم 110 شركات، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت أسهم 106، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، ساسكو، والدريس، وساكو، ومسك، وأنابيب السعودية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والآمار، وعلم، وسدافكو، ومجموعة الحكير، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.8%، عند 23726 نقطة، وبتداولات بلغت 21.968 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 1.5 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.438 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 27 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.