شكرا لقرائتكم خبر عن « بترو رابغ»: تشغيل مشروع استخلاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، بالتعاون مع شركة جلف كرايو، الشركة الرائدة في مجال توفير الغازات الصناعية والطبية والمتخصصة في المنطقة، عن افتتاح منشأة جديدة لاستخلاص الكربون واستخدامه.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التوقيع على المشروع كان في مارس من عام 2022، لتصميم وإنشاء وتشغيل مصنع متطور لاستخلاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مصنع أحادي جلايكول الإيثيلين (MEG) التابع لشركة بترورابغ.

ووفقا للشركة، تستخلص المنشأة الجديدة 300 طن متري من ثاني أكسيد الكربون يوميًا مباشرةً من المصنع المذكور، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 85% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية من هذا المصنع. ويعادل ثاني أكسيد الكربون الملتقط قدرة امتصاص ما يقرب من 360 ألف شجرة مانجروف.

وومن خلال منع إطلاق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، يدعم المشروع هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060 في إطار رؤية 2030 والمواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبحسب الشركة سينقى ثاني أكسيد الكربون المستخلص إلى درجة عالية النقاء للاستخدام في الصناعات الأخرى بما في ذلك تحلية المياه، وكربنة الأغذية والمشروبات، والزراعة، والخرسانة الجاهزة.