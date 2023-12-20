شكرا لقرائتكم خبر عن «أميانتيت» توضح تطورات خفض الخسائر المتراكمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أميانتيت العربية السعودية، توصل مجلس الإدارة إلى توصيات بخصوص خسائر الشركة المتراكمة، التي بلغت ما نسبته 174.63% من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مجلس الإدارة أوصى في 14-09-2023م بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 346,500,000 ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وأضافت أن الشركة أعلنت في 3 أكتوبر الماضي، تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وأوضحت أن في حال موافقة هيئة السوق المالية ومن ثم موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال فإنه سوف يصبح رأس مال الشركة 445,500,000 ريال وبعد زيادة رأس المال ستنخفض نسبة الخسائر المتراكمة كما في 30-09-2023م إلى 38.8% من رأس المال.