شكرا لقرائتكم خبر عن «العقارية»: ترسية عقد مع « تطوير بوابة الدرعية» بـ722 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة العقارية السعودية عن ترسية عقد لتنفيذ أعمال حفر محطة الميترو الوسطى ومحطة الميترو الجنوبية ومحطة الميترو الشرقية والأعمال المتعلقة مع شركة تطوير بوابة الدرعية لإحدى شركاتها التابعة الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية) بقيمة إجمالية تقدر بنحو 722.096 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تعد "بنية" إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية والتي تملك الشركة العقارية السعودية (60%) منها.

وتتخصص "بنية" في إنشاء الطرق والشوارع والارصفة ومستلزمات الطرق، وإنشاء الجسور والانفاق، وتمديد أنابيب النفط والغاز، وإنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، وإنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، وإنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية، وهدم وإزالة المباني وغيره، وإعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية وتمديدات الشبكات.